Augmentation des prix, la galère...à 5,8%

Le rythme d'inflation en glissement annuel s'est établi à 5,8% à fin octobre 2016, selon l'Office national des statistiques (ONS). Le rythme d'inflation en glissement annuel à fin octobre 2016 représente l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur la période allant de novembre 2015 à octobre 2016 par rapport à celle de 2015. Quant à la variation annuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire la croissance des prix en octobre 2016 par rapport à octobre 2015, elle a enregistré une hausse de 5,2%, le chapitre éducation-culture excepté. Les plus fortes hausses concernent la catégorie habillement-chaussures (+14,45%), les transports et communication (+12,9%), les produits divers (+10,43%), la santé-hygiène corporelle (+6,8%), le logement (+5,8%), les meubles (+5,4%) et l'alimentation (+3,9%). Pour cette dernière, les produits comme les oeufs (+39%) et les fruits (+25%) ont malmené les petites bourses. Dire qu'en 2017, plusieurs augmentations en cascade sont à prévoir, comme par exemple dans les transports (+10%)...