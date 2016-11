Création de la Fédération algérienne anticorruption sportive

La Fédération algérienne anticorruption sportive (Faacs) sera créée le mois prochain à Alger. Les membres fondateurs de cette fédération ont tenu une première réunion le 22 novembre dernier et ils ont installé la commission chargée de préparer le congrès national. Présidée par maître Lahcen Touati, avocat agréé à la cour d'Alger, cette commission est composée de plusieurs membres représentant les cinq régions du pays. La Faacs regroupe des cadres et des personnalités représentant les secteurs de la jeunesse et des sports, de la justice, de la presse et de la société civile. Son objectif principal est la lutte contre la corruption et la violence qui gangrènent le sport de notre pays. La commission de préparation du congrès national de la Faacs animera une conférence de presse demain à 10h au Centre commercial Mohammadia Mall.