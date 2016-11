L'hôtel Cirta à Constantine rouvre ses portes en 2017

L'hôtel Cirta de Constantine, actuellement en phase de rénovation, sera rouvert en septembre 2017, a annoncé le DG de l'Entreprise de gestion touristique de l'Est (EGT-Est).Le chantier de réhabilitation «d'une des infrastructures hôtelières phares de l'antique Cirta» concerne des travaux de consolidation de la bâtisse et son aménagement aux standards internationaux. Affirmant qu'au parachèvement des travaux l'hôtel Cirta sera transformé en un «vrai petit palace», le même responsable a indiqué que le chantier de réhabilitation de cet hôtel, inauguré en 1912, permettra la mise en conformité de l'infrastructure avec les normes de sécurité actuelles. Fermé au public en juillet 2014, le chantier de réhabilitation de cet établissement mythique de la ville des Ponts, a été lancé au cours du printemps 2015, au même titre que celui de l'hôtel Panoramic, nécessitant, à eux deux, la mobilisation d'une enveloppe financière estimée à plus d'un milliard de DA. La gestion déléguée de cet établissement hôtelier sera confiée à la chaîne internationale Marriott. Fleuron architectural de style arabo-mauresque, l'hôtel Cirta de Constantine, situé en plein centre de la ville, compte 75 chambres, quatre suites présidentielles et deux appartements ainsi qu'un restaurant de 120 couverts.