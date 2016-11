La GN lance une campagne pour promouvoir Tariki.dz

La Gendarmerie nationale a lancé une offensive de charme pour faire connaître son site Tariki.dz consacré à l'information routière. Cette initiative est intéressante à plus d'un titre car elle permet aux automobilistes d'anticiper les bouchons et d'éviter ainsi de contribuer à la saturation de certains axes. Premier site dédié au trafic, Tariki.dz a été lancé en mai dernier et il a suscité une certaine émulation auprès de plusieurs autres organismes, tout en offrant une information vérifiée, en temps réel. Consciente de son impact autant que de son utilité, la Gendarmerie nationale a donc décidé, grâce à cette nouvelle campagne, d'encourager davantage les conducteurs à recourir à cet outil pour mieux planifier leur déplacement.