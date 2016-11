Quand Twitter suspend le compte de...son patron

Le réseau social Twitter a suspendu brièvement voici quelques jours le compte de son patron-fondateur, Jack Dorsey, suite à «une erreur interne». Pendant une quinzaine de minutes environ, les internautes qui tentaient d'accéder aux tweets de @jack, le nom d'utilisateur de Jack Dorsey sur le réseau, étaient renvoyés sur un message indiquant que le compte était suspendu. Jack Dorsey a évoqué, dans un message publié peu après le rétablissement du compte, une «erreur interne», sur laquelle il n'a donné aucune précision. L'incident intervient alors que le réseau traverse une passe difficile. Dix ans après sa création, il peine toujours à étendre son audience et à trouver un modèle économique. Le réseau est confronté depuis plusieurs mois à une hémorragie parmi son équipe dirigeante. Dans ce contexte, les rumeurs d'un possible rachat avaient repris de plus belle ces derniers mois, mais tous les prétendants cités, comme Google, Disney ou Salesforce, ont jeté l'éponge. Pour tenter de dégager des bénéfices en 2017, Twitter avait encore annoncé fin octobre la suppression de 9% de ses effectifs, soit environ 350 postes, ainsi que la fermeture de l'application de partage de courtes vidéos Vine.