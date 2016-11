Sendjak touchait 520 millions de centimes au MOB!

Aussi bizarre que cela puisse paraître, le désormais ex-coach des Crabes du MO Béjaïa, en l'occurrence Nacer Sendjak, touchait le mirobolant salaire de 520 millions de centimes et pour un contrat de seulement... six mois! Etonnant, non? En effet, selon une source proche du club de la Soummam, c'est le président déchu du MOB, Zahir Attia, qui lui a accordé le plus grand salaire de la Ligue 1, et d'après l'article 4, alinéa 1, du contrat signé le 8 juin dernier à Béjaïa, la durée de ce contrat est de six mois uniquement. Sendjak est venu pour disputer la phase des poules de la coupe de la CAF. Il a réussi à qualifier les Crabes pour ce défi historique, une compétition perdue face aux Congolais du TP Mazembe, avant de plier bagage. Il a envoyé ensuite un certificat médical d'une durée de 15 jours à la nouvelle direction du club qui a pris les devants avec un nouvel entraîneur, Youcef Bouzidi. Etrange affaire que celle d'un club en proie à une grave crise financière, tandis que Sendjak, dit-on, veut reprendre du service au sein de la FAF et diriger l'Equipe nationale olympique.