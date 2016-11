Ali Benarbia veut entraîner les Verts

L'ancien capitaine et meneur de jeu de la sélection algérienne dans les années 2000, Ali Benarbia, espère un jour avoir la chance de diriger les Verts. Du moins, c'est ce qu'a déclaré avant-hier l'ancien joueur du PSG et de Manchester City au site L'Équipe: «La seule chose qui pourrait me faire revenir sur le terrain, ce serait le poste de sélectionneur de l'Algérie», a-t-il confié. Conseiller actuellement au niveau de la Fédération du Qatar, Benarbia regrette, d'autre part, d'avoir rejoint tardivement la sélection algérienne avec laquelle il a joué en 2000 et 2001, après avoir perdu tout espoir d'être convoqué en Equipe de France.