Djezzy recueille 1687 CV au Salon "Talents et Emploi"

La participation de Djezzy à la 15e édition du Salon «Talents et Emploi» qui s'est déroulé du 24 au 26 novembre courant au centre des Conventions d'Oran, hôtel Le Méridien, a été bénéfique aussi bien pour l'opérateur en quête de nouveaux profils qu'aux candidats à l'emploi. Ainsi, l'équipe chargée du recrutement à Djezzy a reçu 2500 visiteurs, effectué 200 «speed-entretiens» de pré-sélection et recueilli plus de 1687 CV. Il faut savoir que Djezzy a déjà procédé à la digitalisation de son processus de recrutement. Autrement dit, les postulants ont été invités à déposer leurs candidatures via l'application «je postule chez Djezzy» se trouvant sur tablette au niveau du desk de notre stand. Les entretiens de présélection ont été menés via une application de recrutement développée par les compétences de l'entreprise. Une approche fortement appréciée par les candidats. Leader des technologies de communication mobiles, Djezzy a toujours placé les ressources humaines au coeur de l'entreprise et inscrit la formation comme priorité dans sa stratégie visant le leadership digital.