L'impact de l'extrême droite en France est déjà visible

Les méfaits de l'extrême droite en France sont réels et ont un impact direct sur la vie des «minorités», confie à L'Expression un élu local de la «diversité». Notre interlocuteur affirme avoir réalisé une étude, dont la conclusion est que la population d'origine maghrébine a tendance à éviter les communes où le Front national obtient de bons scores. Il affirme également que pas mal de familles envisagent de déménager vers de grandes villes, appréhendant des victoires électorales dans les fiefs de l'extrême droite française. Ainsi, à Orange, l'une des rares communes tenues par le Front national, les Français d'origine maghrébine se font de plus en plus rares, car poussés au déménagement ailleurs. Notre élu craint une véritable crise profonde en cas de victoire du FN aux prochaines élections législatives.