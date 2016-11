Le gasoil algérien est le moins cher au monde

L'Algérie bat un record. Il s'agit du prix du carburant le moins cher au monde. Le dernier classement du «Global Petrol Price» place l'Algérie sur le podium des pays où le gasoil est le moins cher au monde. Coûtant l'équivalent de 20 cents (0,2 dollar) le litre, le mazout algérien est sans conteste le plus abordable de la planète. L'Algérie bat l'Arabie saoudite sur son propre terrain. En effet, ce géant pétrolier facture le gasoil plus cher que Naftal. Le Royaume wahhabite se rattrape sur l'essence super, le moins cher au monde dans ses stations-service. Et pour ne pas décevoir les consommateurs algériens, ces derniers doivent savoir que leur pays talonne de près l'Arabie saoudite, en se hissant à la deuxième place, avec un «super» à 28 cents (0,28 dollar).