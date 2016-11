Des opérateurs de 100 nationalités en Algérie

Une centaine de nationalités d'opérateurs activent en Algérie dans le domaine économique. Le plus grand nombre de ces opérateurs est évidemment originaire de France. Contre toute attente, c'est la Syrie qui occupe la seconde position en termes de nombre d'opérateurs en Algérie. Cela, en dépit de la guerre civile qui sévit dans ce pays depuis plus de cinq année. En troisième position, on retrouve la Turquie. Viennent ensuite, la Chine et la Tunisie. Il est à noter que durant les neuf premiers mois de 2016, le Centre national du registre du commerce (Cnrc) a enregistré 12.512 opérateurs étrangers dont 10 160 entreprises, un chiffre en hausse comparativement aux 9715 en septembre 2015.