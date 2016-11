Les chercheurs algériens se concertent sur la cybercriminalité

L'Association nationale des enseignants et chercheurs algériens organise, le 6 décembre prochain, à Oran, une rencontre nationale sur la cybercriminalité et la sécurité des données, a-t-on appris des organisateurs. Les travaux s'articuleront autour de la problématique de la sécurisation des systèmes d'information et de communication des entreprises et des personnes sans porter atteinte à leurs droits et devoirs. L'université et des laboratoires de recherche ont été associés à l'évènement pour débattre et enrichir la réflexion sur les systèmes de protection des données et les moyens de lutte contre la cybercriminalité. Plusieurs communications figurent au programme de cette journée dont celles relatives à «La sécurité informatique: perspectives et défis» de Younès Grar, expert en TIC, «Aspects juridiques de lutte contre la cybercriminalité» du lieutenant-colonel Azzedine, du Centre de prévention de la cybercriminalité.