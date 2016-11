Un bracelet électronique aux détenus de Tipasa

Plus de détention préventive. Lancée il y a quelques années, l'idée d'un bracelet électronique pour les détenus sera désormais réalité. Selon Djadi Abdelkrim, responsable au ministère de la Justice, l'éventualité de l'utilisation du bracelet électronique comme alternative à la détention provisoire sera effective dès le début de l'année 2017. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé sur les ondes de la Radio nationale Chaîne I lors de l'émission intitulée «Heure de débat», précisant que le tribunal de Tipasa sera le premier à opter pour cette procédure. Cette opération a été mise en place dans le but de faciliter la surveillance à distance» et «permet à son porteur d'alerter les équipes de surveillance en appuyant sur une touche en cas de force majeur», a ajouté M.Djadi.