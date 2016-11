UN LIVRE DE RÉFÉRENCE SUR L'ALGÉRIE PUBLIÉ À WASHINGTON

Le Think Tank américain Center for Transatlantic Relations s'apprête à publier prochainement un livre de référence sur l'Algérie intitulé «Algeria and transatlantic relations», a-t-on appris lundi dernier auprès de ce centre d'études. Le livre destiné à faire connaître les atouts de l'Algérie, retrace les réformes menées aux niveaux économique et politique pour diversifier l'économie et consolider la démocratie et revient également sur les efforts déployés par l'Algérie pour se positionner comme un acteur clé pour la sécurité régionale. L'ouvrage élaboré par ce think tank américain relevant de la prestigieuse université John Hopkins à Washington sortira des presses de Brookings Institution au printemps 2017, a indiqué Samy Boukaila, chercheur associé à ce centre d'études. En parallèle avec cette publication, le think tank américain organisera les 5 et 6 décembre prochain à Washington un forum économique sur la promotion des relations économiques entre les Etats-Unis et les pays de la Méditerranée qui sera particulièrement centré sur l'Algérie et la Turquie.