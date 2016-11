100.000 élèves sur le iMadrassa.com

Lancé le 23 février dernier, le site d'enseignement en ligne, iMadrassa.com vient de franchir le cap des 100.000 élèves inscrits alors que l'application mobile Androïd a dépassé les 50.000 téléchargements. Plus de 10.000 enseignants se sont également inscrits à iMadrassa.com. Il faut savoir que le site permet aux élèves de réviser leurs cours, de tester leurs connaissances avec des quiz, de s'entraîner avec des exercices interactifs et des vidéos et de s'évaluer avec des examens corrigés. Tous les cours sont gratuits. En revanche, pour accéder aux quiz, vidéos, exercices et examens corrigés, un abonnement, à partir de 500 DA / mois, est nécessaire. Il est possible de payer par trois moyens: à la livraison à domicile sur 41 wilayas, en appelant le 07 82 82 65 48, par CCP ou souscrire à l'offre " iMadrassa + 3G " en partenariat avec Djezzy en tapant *715#. Il faut savoir que les contenus pédagogiques du site sont produits par des enseignants de plus de 20 ans d'expérience et validés par des inspecteurs de l'Edaucation nationale. De leur côté, les parents suivent l'avancement et les progrès de l'élève grâce à un tableau de bord et comparent leurs scores avec les autres élèves du site.