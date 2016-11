Des dispositions de la loi amendée portant Code de la route ressuscitées

Ce sont des dispositions incluses dans le texte législatif de 2004 amendé en 2009 et portant réglementation de la circulation routière que le ministre des Travaux publics et des Transports a annoncées lors de son passage au forum d'El Moudjahid, lundi dernier. Les piétons s'exposeront à payer jusqu'à 5000 DA pour toute infraction au Code de la route ainsi que les passagers à l'arrière d'un véhicule qui ne porteront pas de ceinture de sécurité. Le respect des feux tricolores et des passages piétons avait fait l'objet d'une telle tentative de rétorsion, mais vite abandonnée après le constat que les mauvaises habitudes ont vraiment la vie dure. Mais le ministre en charge du secteur est optimiste et juge que ces mesures relancées dans un nouveau texte (arrêté, amendement de la loi?...) pourraient réduire les accidents et transformer la conduite des usagers, qu'ils soient conducteurs ou piétons. Une tâche que les services concernés, gendarmerie et police, auront bien du mal à mettre en oeuvre.