Le S12 introuvable à Constantine

Plusieurs demandeurs de l'extrait de naissance S12 pour constituer le dossier du passeport biométrique se sont vu refuser leurs demandes par les APC de Constantine sous prétexte de l'absence du spécimen. Il s'agit d'un acte de naissance spécial et officiel, contenant des informations informatisées et l'attribution d'un identifiant national unique. Il est délivré par la commune de naissance sur la base du registre d'état civil. Néanmoins, les demandeurs sont actuellement bloqués et ne peuvent prétendre à la constitution d'un passeport. Une forme de bureaucratie qui prive le citoyen de ses droits civiques. Cette situation dure depuis plusieurs mois d'ailleurs. Il est impossible de trouver l'imprimé. Qui en est responsable? Au niveau de l'APC de Bellevue -Est sise aux terrasses, ordre est donné aux employés de ne pas accepter les demandes des citoyens pour le S12, un préjudice grave au moment où l'on a cru que la bureaucratie était enfin ligotée.