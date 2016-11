Un commentaire singulier sur ce qui se passe en Syrie

Ce n'est pas la première fois que la chose surprend, elle est en fait cyclique, surtout durant l'émission de politique internationale que la Radio nationale Chaîne 3 consacre avec un certain brio et une emphase certaine aux évènements de la scène mondiale. Dès qu'il s'agit de la Syrie, souvent, très souvent, on est enclin à se frotter les oreilles, de peur d'avoir mal entendu les propos ou de s'être carrément trompé de chaîne, braqué malencontreusement sur des canaux comme BFM ou presque I24! Le commentaire maison évoque les malheurs de l'opposition rebelle au dictateur Bachar al Assad dont l'aviation, appuyée par celle de la Russie, est en train de commettre des «crimes contre l'humanité». Rien moins que cela! Y a-t-il une ligne éditoriale au niveau de cette chaîne qui tienne compte des positions officielles du pays clairement énoncées en tout temps et en tout lieu?