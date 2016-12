"Petit" crime contre l'art à Alger

A quelques mètres de l'Ecole nationale des beaux-arts, dans le quartier du Télemly d'Alger, les agents de l'APC d'Alger-Centre s'affairent à «embellir» un mur en y collant des morceaux de «roches nobles». Le chantier aurait été intéressant pour le quartier, n'était-ce le «petit» crime commis contre l'art.

En effet, en lieu et place de la «roche noble» trônait auparavant sur ledit mur une petite fresque réalisée durant les années 1970, en l'honneur de l'organisation des Jeux méditerranéens d'Alger en 1975. On y voyait représentées les différentes disciplines sportives en bronze sur un fond de métal peint en noir. L'oeuvre d'art était certainement appréciée par les quelques touristes occasionnels qui passaient par là. Dorénavant, ils verront un mur et rien d'autre.