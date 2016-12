Des artisans algériens new look, ça existe désormais

De jeunes artisans, activant dans le domaine de la décoration interne, ont pris part à une session de formation bien particulière. Il s'agissait de les initier à de nouvelles techniques et tendances en matière de revêtement des sols et des espaces internes des maisons. Ce recyclage est une véritable aubaine pour ces artisans, pour la simple raison que les exigences de leur clientèle commencent sérieusement à leur poser des problèmes. «Ils me parlent de trucs que je ne connais pas moi-même», dit l'un d'eux, tout content de renouveler ses connaissances en la matière et donc améliorer ses revenus. Il faut savoir que la nouvelle méthode dénommée «Epoxy 3D», est une technique de revêtement des sols en résine qui offre à l'espace aménagé un look moderne et personnalisé. Ce revêtement en plastique liquide a l'avantage d'être étanche et facile à nettoyer, et permet, en outre, un large choix d'images et de dessins. Autant d'aspects qui font que les ménagères algériennes en raffolent.