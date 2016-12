Dubai, capitale des civilisations humaines

Cinq prix Nobel lancent un appel en faveur de la Conférence internationale d'Abou Dhabi sur la protection du patrimoine culturel en péril. Cette initiative vise à relever l'importance du patrimoine parfois millénaire, témoignage de la diversité des civilisations humaines et de notre commune humanité, que les guerres et le terrorisme menacent de disparition. Les prix Nobel qui disent ne pas ignorer la douleur des populations civiles, victimes de ces guerres, en appellent à «la conscience de la communauté internationale. Nous demandons aux gouvernements, à l'Unesco et à la société civile de se mobiliser pour protéger et sauvegarder le patrimoine culturel de l'humanité», crient les signataires de l'appel. «Dans cet esprit, nous saluons la tenue à Abou Dhabi le 2 décembre de la Conférence internationale sur la protection du patrimoine en péril et appelons tous les participants à faire face à leurs responsabilités. Le défi est historique. Sachons le relever», concluent les prix Nobel.