L'innovation, parent pauvre de l'économie nationale

Un salon de l'innovation et des nouvelles technologies Innova, se tiendra du 10 au 14 janvier prochain au Centre des conventions d'Oran (CCO). Ce sera l'occasion rêvée pour les innovateurs et porteurs de projets en matière de nouvelles technologies de faire connaître leurs visions et les faire passer dans l'objectif d'une industrialisation. L'enjeu de ce salon consiste principalement à stimuler l'innovation et à permettre la diffusion plus rapide des nouvelles technologies respectueuses de l'environnement en Algérie, mais aussi à surmonter certains des obstacles difficiles qui entravent souvent la diffusion et l'adaptation rapide et à grande échelle des technologies indispensables. Tout un programme. Sauf que les organisateurs n'ont pas jugé utile d'associer directement des entreprises algériennes potentiellement intéressées par les inventions, dont le multimédia, d'électroménager, d'informatique, de logiciels et applications, de téléphonie et de banques et assurances.