Le Brésil rêve de conquérir la Lune avant 2020

Un groupe de scientifiques brésiliens ont mis en marche un plan destiné à lancer la première mission du Brésil sur la Lune avant l'année 2020. Il s'agira d'y envoyer un «nano satellite» qui aura pour particularité d'être beaucoup plus léger que les versions plus traditionnelles pesant plus de trois tonnes. L'engin, fruit d'un effort commun entre l'Institution nationale pour la recherche spatiale, l'Institut de technologie aéronautique et l'université de Sao Paulo, ne pèse pas plus de huit kilos et il est construit avec des matériaux peu coûteux. C'est la contribution du Brésil au développement des sciences spatiales, mais c'est également une véritable opportunité d'entrer dans le marché mondial des satellites, à forte valeur ajoutée.