Le mont Chréa retrouve son téléphérique

Le téléphérique reliant Blida aux hauteurs de Chréa, fermé depuis trois ans en raison des travaux de rénovation et de modernisation, sera rouvert aux passagers à partir du 15 décembre en cours. La télécabine sera ouverte tous les jours (sauf le dimanche) de 7h15 à 17h30. Durant les périodes des vacances scolaires, l'ouverture de la télécabine sera assurée 7j/7. Une nouvelle tarification et des formules de paiement spéciales seront appliquées pour une meilleure réponse aux attentes des passagers. Ainsi, un voyage simple Blida-Chréa coûtera 80 DA contre 50 DA pour les dessertes Blida-Béni Ali et Béni Ali-Chréa. Le trajet en aller-retour nécessite 130 DA pour la desserte Blida-Chréa et 80 DA pour les dessertes Blida-Béni Ali et Béni Ali-Chréa. Un forfait «Famille de cinq personnes» est également proposé à 300 DA pour la desserte Blida-Chréa en aller-retour et à 200 DA pour Blida-Béni Ali et Béni Ali-Chréa en aller-retour.