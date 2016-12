Les Oranais ne sont pas près de retrouver leur Grande Poste

Les Oranais qui pensaient en avoir fini avec la «fatigante» opération de réhabilitation de leur Grande Poste, devront encore faire montre de patience. Et pour cause, alors qu'on pensait que tout était arrangé en 2016, les travaux de restauration de la bâtisse reprendront en 2017. Il faut savoir que ce qui a été restauré en 2016, n'était que la façade. Ceci représente 20% du projet de restauration. Le ministère de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication assure que dès l'achèvement des travaux, Algérie télécom et Algérie télécom satellite occuperont les locaux de cet édifice pour optimiser les dépenses des deux entreprises.

Mais ce qu'on ne sait pas c'est la date à laquelle ces deux entreprises vont réoccuper la Grande Poste d'Oran et surtout, si celle-ci conservera ses missions d'antan. Mais il semble que cette ère soit révolue.