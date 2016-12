Engouement pour le "104"

Pas moins de 200 appels par heure sur le «104» au niveau de la capitale. Soucieux de la sécurité de leurs enfants, des parents appellent ce numéro de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). Pour signaler un enlèvement ou une disparition d'un enfant, la Dgsn a pris l'initiative de mettre à la disposition des citoyens un numéro vert, le 104. Et pour informer les parents de l'existence de ce numéro, les services de la Dgsn ont envoyé des milliers de SMS aux citoyens et c'est le rush d'appels au standard de la Dgsn. Le plus intéressant est que la plupart de ces appels viennent des mineurs, sensibilisés par leurs parents et enseignants, pour s'habituer à utiliser ce numéro et le recours à ce dispositif en cas d'un danger, notamment une tentative d'enlèvement ou détournement de mineur. «Dès que des citoyens reçoivent des SMS, ils appellent pour s'informer sur son utilité et l'objectif de sa mise en service, mais aussi sur le dispositif alerte kidnapping enfants''», a affirmé le chargé de réception à la Dgsn.