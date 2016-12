Fort taux d'AVC à Oran

Plus de 800 cas d'AVC ont été enregistrés cette année par le service compétent du CHU d'Oran, presque le double des cas recensés en 2014, a observé la spécialiste qui mise sur la contribution des différentes structures (publiques et privées) en vue de conférer la dimension nationale assignée à la création du registre des AVC. Aussi, les spécialistes ont conseillé la multiplication des centres de thrombolyse au profit des patients atteints d'AVC. C'est ce qui a été d'ailleurs vivement recommandé à Oran, par les participants à une rencontre dédiée à cette pathologie, organisée par le Laboratoire de recherche sur la surveillance des AVC. «La création de nouveaux centres spécialisés permettrait d'agir dans les meilleurs délais, notamment sur les patients résidant loin des structures hospitalières déjà opérationnelles», a précisé Pr Houria Mokhtari Djebli, présidente de cette manifestation scientifique marquant la 3ème journée du registre des AVC et de médecine d'urgence.