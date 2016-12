L'Algérie intègre le Rugby Afrique

C'est officiel, l'Algérie a intégré, le Rugby Afrique, ex-Confédération africaine de rugby, en étant élue à la majorité (par 28 voix sur les 40 membres) lors des travaux de la 12e Assemblée générale du RA qui s'est déroulée à Kasane (Botswana). Une très bonne nouvelle pour les membres de la FAR qui s'attellent à la préparation à Oran, du Tri-Nations, premier tournoi international de rugby en Algérie.La Fédération algérienne de rugby (FAR) vient ainsi de franchir un pas de géant dans sa jeune histoire. Après avoir vu le jour, le 17 novembre 2015, la FAR vient de passer un nouveau palier en devenant membre à part entière de l'instance continentale. Cette intégration permettra à l'Algérie de participer, pour la première fois, à la coupe d'Afrique et au reste des compétitions internationales, à l'image de la Coupe du monde, des Jeux olympiques, mais également les Jeux méditerranéens de 2021 prévus à Oran.