Un nouveau Parlement à l'abattoir

De sources crédibles on a appris qu'un nouveau siège pour les deux chambres du Parlement sera érigé dans les années à venir à la place de l'ancien abattoir d'Hussein Dey. Dès les premières rumeurs de cette annonce, des oppositions ont commencé à se manifester. Les opérateurs de viandes rouges ont exprimé leur inquiétude suite à la décision de fermeture définitive de l'abattoir d'Hussein Dey (Alger), notamment concernant les prix et le contrôle médical. Mettant en garde contre les «risques sanitaires» qui résulteraient de la délocalisation du principal abattoir d'Alger, l'intervenant a indiqué que les opérations d'abattage «anarchiques» qui seraient menées par la suite dans des lieux ne disposant pas de chambres froides constitueraient un danger pour la santé publique. La wilaya d'Alger ne dispose actuellement d'aucun abattoir digne de ce nom, hormis l'abattoir de la rue des Fusillés, créé en 1929, considéré comme l'unique marché de gros pour les quelque 3000 bouchers que compte la wilaya et bien d'autres venus des wilayas de Boumerdès et de Tizi Ouzou.