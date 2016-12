ISS: les recherches de débris du vaisseau-cargo perdu restent vaines

L'agence spatiale russe Roskosmos a annoncé jeudi soir que le vaisseau-cargo Progress MS-04, avec lequel elle a perdu le contact peu après son décollage de Baïkonour au Kazakhstan, s'était probablement consumé dans l'atmosphère. Les équipes du ministère russe des Situations d'urgence déployées en Sibérie orientale n'avaient pas retrouvé vendredi dernier de débris du vaisseau-cargo non habité qui était censé ravitailler la Station spatiale internationale (ISS), et avec lequel le contact a été perdu la veille. La perte de ce vaisseau chargé de plusieurs tonnes de nourriture et d'équipement à destination des six habitants de l'ISS est le résultat d'«une situation anormale», a expliqué Roskosmos. «Le principal scénario étudié est celui d'un incendie dans les chambres de combustion du moteur au troisième étage de la fusée», a indiqué à l'agence Tass une source du secteur spatial russe, ajoutant que cela pouvait être dû à la pénétration de particules étrangères ou à un défaut de fabrication. Cette perte «n'affectera pas le fonctionnement normal des équipements de l'ISS et la survie de l'équipage de la station», a toutefois assuré l'agence spatiale russe.