Le prix du fourrage flambe, celui du lait cru s'écroule

Les éleveurs de bovins et producteurs de lait cru sont au désespoir. Tandis que leurs concurrents importateurs de lait en poudre bénéficient de larges facilités, ce qui n'empêche pas des pénuries plus ou moins organisées afin de faire pencher davantage la balance de leur côté, beaucoup de ces producteurs et éleveurs sont contraints de recourir à des palliatifs comme la fabrication de fromage quand ce n'est pas à la distribution gratuite du précieux liquide. La cause, un prix de revient nettement supérieur à celui imposé de la vente. Or, ces derniers mois, il y a eu une flambée des coûts des fourrages avec comme conséquence le sacrifice d'une partie du cheptel. C'est ainsi que dans la wilaya de Batna, à titre d'exemple, sur les 12.000 vaches recensées en 2015 il ne reste plus que 10.300 cette année.