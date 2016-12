Les propriétés des vaccins à température ambiante préservées 70 jours!

Pour garder toute leur efficacité, les vaccins ont besoin d'être conservés au froid, à des températures comprises entre 2 et 8 degrés Celsius. Ce qui ne pose aucun problème quand on a des réfrigérateurs, mais constitue un véritable défi pour le transport. Les vaccins sont transférés dans des glacières ou des emballages spéciaux, avec un surcoût de 80% pour des programmes de vaccination! L'idéal serait donc de pouvoir conserver les vaccins à température ambiante. C'est la prouesse réalisée par des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse), avec des scientifiques italiens et américains, présentée dans la revue Nature Communications. L'idée des chercheurs est d'ajouter aux vaccins trois sortes d'additifs simples, biocompatibles et peu coûteux: des nanoparticules, un polymère et du saccharose. En créant un nuage de nanoparticules chargées négativement, il est possible de générer une contre-pression osmotique et de garder le virus intact. Vient ensuite l'ajout infime d'un polymère, le polyéthylène glycol, qui rigidifie l'enveloppe entourant le virus inactivé. Résultat: les propriétés du vaccin sont restées 100% intactes pendant 20 jours, avec une demi-vie estimée à près de 70 jours.