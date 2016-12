Saïda Neghza reçue par le Président italien

En visite officielle en Italie pour une communication sous l'intitulé «Femmes et jeunes: construire les ponts pour la croissance en Méditerranée» dans le cadre de «Businessmed-MedRome 2016: dialogues méditerranéens», la présidente de la Cgea et néanmoins vice-présidente de Businessmed, Saïda Neghza, a tenu plusieurs rencontres avec des responsables italiens et des opérateurs des différentes régions du pourtour méditerranéen qui ont pris part à la manifestation, notamment des Tunisiens, des Portugais, des Libanais, des Turcs, des Espagnols et des Français. Mais pas seulement, car Saïda Neghza a fait partie du club restreint des opérateurs économiques et représentants du patronat méditerranéen à être reçu, vendredi 2 décembre, par le Président italien, Sergio Matarella, au Palais présidentiel du Quirinal.