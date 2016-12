Une vingtaine de spécialistes aux 2èmes Journées médico-chirurgicales de Béchar

Une vingtaine de spécialistes dans différentes pathologies animeront les 2èmes Journées médicochirurgicales de Béchar, prévues du 17 au 22 décembre en cours à l'initiative de l'association d'amitié populaire franco-algérienne (Apfa). Cette rencontre scientifique et médicale permettra à ces spécialistes algériens résidant à l'étranger et membres de l'Apfa, d'assurer des consultations médicales et des opérations chirurgicales, dont certaines lourdes, dans 22 spécialités, au niveau de différents établissements hospitaliers publics (EPH), dont ceux de Béchar, Béni Abbès et Abadla. Au cours de ces journées, des échanges d'expériences et d'informations sur les nouvelles techniques médicales et chirurgicales de prise en charge des maladies dans les domaines de la pneumologie, l'orthopédie, l'urologie, l'ophtalmologie, la chirurgie générale, la pédiatrie, l'oncologie et aux techniques d'anesthésie et de réanimation, auront lieu entre les animateurs de ces journées et les praticiens locaux de la santé, tant du secteur public que privé.