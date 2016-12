Fausse ambassade américaine au Ghana

Selon le secrétaire d'État américain, une fausse ambassade américaine qui pendant plus de dix a délivré des visas contrefaits permettant d'accéder au territoire américain et européen a été fermée au Ghana. D'après le secrétariat d'État américain, cette fausse ambassade était tenue par des «malfaiteurs ghanéens et turcs appartenant à un réseau criminel», dont un avocat ghanéen spécialiste du droit de l'immigration et du droit pénal. Les faux agents consulaires étaient des citoyens turcs parlant l'anglais et l'allemand. Ils auraient pu conduire leurs activités illicites pendant plus de dix ans, en bénéficiant notamment du silence d'agents de l'administration corrompus auprès desquels ils se procuraient des documents vierges pour délivrer des visas, expliquent les autorités américaines. Jusqu'à sa fermeture, l'établissement était ouvert chaque lundi, mardi et vendredi, avec pour signes distinctifs un drapeau américain flottant à l'extérieur et une photo du président Barack Obama à l'intérieur du bâtiment.