JS Kabylie: un chameau pour conjurer le mauvais sort

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les dirigeants de la JS Kabylie viennent d'adopter une toute nouvelle méthode pour chasser le mauvais sort, même si cela paraît vraiment bizarre et inédit. Alors que la JSK a toujours fait peur à ses adversaires dans son fief du stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, surtout à l'époque de la légendaire équipe de la Jumbo-Jet, la nouvelle génération des Canaris n'arrive pas à suivre les traces de ses aînés. Aujourd'hui, l'équipe est en train de battre un triste record: sept matchs joués à domicile sans la moindre victoire. Face à cette crise de résultats, et après avoir changé de coach, de manager, mais en vain, les responsables kabyles n'ont pas trouvé mieux que de se fier au service d'un chameau dans l'espoir ou le désespoir de chasser la guigne. Visiblement, ça n'a pas marché non plus. Pis encore, la JSK a essuyé samedi dernier à domicile, sa première défaite de la saison contre Médéa. Il faudrait peut-être faire appel à tout un troupeau!