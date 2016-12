Quand le Maroc fabule

L'annonce par les médias marocains de la probable réalisation d'un gazoduc entre le Nigeria et le Maroc est un non-sens, soulèvent de nombreux observateurs. Le premier couac insurmontable pour le projet est la distance qui sépare les deux pays. Le coût dudit projet serait plus qu'onéreux. A titre de comparaison, le gazoduc algéro-nigérian qui, lui est techniquement réalisable et même envisagé depuis des années, reviendrait à quelque 20 milliards de dollars. On voit mal le Maroc prendre en charge une partie d'un investissement de 35 milliards de dollars pour un hypothétique gazoduc, qui plus est, n'est même pas sécurisé en raison des piquages réguliers, dont il sera certainement victime sur son tracé dans la partie nigériane.