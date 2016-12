Ronaldinho propose ses services à Chapecoense

Tout le Brésil est au chevet de Chapecoense depuis l'accident d'avion survenu mardi dernier ayant coûté la vie à bon nombre de membres du club auriverde, qui s'apprêtait à disputer la finale de la copa Sudamericana contre les Colombiens de l'Atletico Nacional. Certaines rumeurs envoient Ronaldinho et Riqueleme à Chapecoense suite au crash aérien qui a décimé l'équipe brésilienne. Les clubs de Série A sont tombés d'accord pour prêter gratuitement des joueurs et empêcher toute relégation de l'ACF sur les trois prochaines saisons. Cette louable initiative semble en tout cas avoir trouvé écho chez deux légendes du ballon rond: l'Argentin Juan Roman Riquelme et le Brésilien Ronaldinho. Si on en est pour le moment au stade de la rumeur, l'hypothèse n'est pas totalement à écarter comme l'a expliqué Roberto de Assis, le frère et agent du Brésilien à Globoesporte: «C'est un moment très douloureux. Je ne sais pas si ce serait un match ou un contrat.» A 36 ans, le Brésilien est sans club depuis son départ de Fluminense, il y a plus d'un an, mais il n'a jamais annoncé officiellement sa retraite sportive et est donc théoriquement disponible. Être sollicité par les supporters, c'est émouvant, ça fait réfléchir. «Je peux simplement dire que nous sommes là et nous voulons aider.»