Un marché de Noël le 10 décembre à Oran

La communauté religieuse française a eu l'excellente idée d'associer les artisans algériens dans la confection des cadeaux de Noël. Traditionnellement un casse-tête pour les expatriés français d'Algérie, les cadeaux de Noël seront disponibles, cette année à Oran, ça va changer. En effet, placé sous le thème de «l'amour du fait-main», ce marché de Noël se tiendra au Centre Diocésain Pierre Claverie, de 9h à 18h. Pour l'occasion, des artisans issus de divers horizons participeront et proposeront des produits issus du patrimoine algérien. Du tapis de Babar (Khenchela) au nougat de Constantine, en passant par les plus beaux bijoux de Kabylie, les merveilles du patrimoine artisanal algérien s'exposeront pour l'occasion. Ouvert au public et libre d'entrée, le Marché de Noël se tiendra au 5, rue des Frères Ould Ahcene, au niveau du quartier de St-Eugène.