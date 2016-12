COUPE D'ALGÉRIE (16ES DE FINALE) Quatre matchs entre clubs de Ligue 1

Le tirage au sort des 16es de finale de la coupe d'Algérie (seniors messieurs) pour la saison 2016-2017 a donné lieu à quatre affiches entre pensionnaires de Ligue 1, avant-hier soir à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et restauration de Aïn Bénian (Alger). Les rencontres opposant l'USM El Harrach-Olympique Médéa, JS Saoura-CS Constantine, USM Bel-Abbès-RC Relizane et l'USM Alger-CA Batna, constitueront les affiches des 16es de finale de la coupe d'Algérie 2016-2017. Le vainqueur de la dernière édition, le MC Alger, a hérité d'un club de l'Inter-régions, à savoir le FCB Frenda. Par ailleurs, le tirage au sort des 8es de finale a donné lieu à une affiche opposant le vainqueur de la rencontre USM Bel-Abbès-RC Relizane au vainqueur du match USM Alger-CA Batna. Les rencontres des 16es de finales sont programmées les 16 et 17 décembre, alors que celles des 8es de finale sont prévues pour le 27 décembre. A noter la présence de 14 des 16 équipes de Ligue 1 Mobilis en 16es de finale, tandis que le CAM Skikda (Ligue de Constantine) et le DRB Staouéli (Ligue d'Alger) sont les deux Petits Poucets de ce tour.