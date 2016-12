1 873 ONG portent plainte contre Sarkozy

Nicolas Sarkozy n'est pas au bout de ses peines. Alors qu'il rumine encore l'échec cuisant qu'il venait de subir dans les primaires de son parti pour la candidature à la présidentielle, voilà que des ONG africaines montent au créneau. Une coalition africaine, qui regroupe 1873 organisations non-gouvernementales du continent, a l'intention de poursuivre l'ancien chef de l'Etat français, Nicolas Sarkozy, pour «déstabilisation de la Libye, pillage, complicité de déstabilisation, tentative de déstabilisation du Gabon et de la Guinée équatoriale».

La plainte concerne plusieurs théâtres d'opérations: en Libye, l'implication de la France et «la complicité de ses marionnettes» est pointée du doigt, notamment à la suite de la mort de El Gueddafi dans des circonstances encore floues, alors que des liens financiers entre Nicolas Sarkozy et Mouammar El Gueddafi sont régulièrement évoqués.