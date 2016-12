Le rédacteur en chef de l'AFP en conférence à Alger

Le rédacteur en chef (honoraire) de l'Agence France Presse (AFP), Guy Bernière, et néanmoins consultant médias OIF, animera dimanche matin 11 décembre à Alger une conférence-formation organisée par le ministère de la Communication.Cette conférence se tiendra à 9h00 à l'Ecole nationale supérieure de journalisme de Ben Aknoun au niveau de l'amphithéâtre Noureddine Nait Mazi. Elle aura pour thème «Méthodes de management pour améliorer la qualité, la fiabilité et l'invulnérabilité juridique des informations». Cet exposé sera dispensé sous le titre «Le journalisme et l'impératif du 'zéro défaut''».

Un débat ouvert à toute la presse nationale,qui y est invitée, s'ensuivra. La discussion sera rehaussée par la présence du ministre de la Communication, Hamid Grine.