Les pompiers anticipent sur les pétards

A une semaine de la fête du Mawlid Ennabaoui, les services de la Protection civile anticipent sur les événements. Une conférence de presse sera organisée ce matin au centre de presse de la Protection civile à Aïn Naâdja. Il sera question de l'utilisation de produits pyrotechniques et des dangers qu'ils véhiculent. En plus desdits services, sont conviés à cette conférence la gendarmerie, la police et les douanes qui sont des acteurs dans la lutte contre ce fléau qui constitue un réel danger public. Depuis ces 10 dernières années, les produits pyrotechniques ont illégalement inondé les marchés, faisant de l'Algérie une poudrière à haut risque. Chaque année des dizaines de blessés sont recensés à travers le pays.