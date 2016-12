Un ancien ministre de la Santé surpris au CHU Mustapha

En simple citoyen, un ancien ministre de la Santé a rendu visite, la semaine dernière, à sa nièce hospitalisée au service diabétologie du CHU Mustapha. Ayant constaté quelques insuffisances relatives aux conditions d'hospitalisation, le visiteur, d'un ton débonnaire, a abordé le médecin de garde en cette nuit d'hiver. Et après un échange enchantant au sujet des conditions de travail, d'hospitalisation et autres aspects, proprement du cadre professionnel, chose qui dépendait autrefois de son ministère, le visiteur du jour déclara sympathiquement: «A mon époque c'était franchement bien mieux que cela!».Ravi de cet échange relaxant, le médecin rétorqua aussi gentiment: «Ce que vous ignorez, Monsieur le Ministre, c'est que nous officions en tant que résidents en diabétologie et nous ne sommes pas payés depuis sept mois.» Se sentant dépassé, le ministre ajouta sur un ton cocasse «je devine que c'est pour cause d'austérité». Peut être...que oui!