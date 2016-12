Une loi pour le café en Algérie

Le gouvernement a adopté récemment un décret exécutif encadrant la production et la commercialisation du café. Ce texte concerne exclusivement le café «Torrefacto», c'est-à-dire le café moulu où l'ajout du sucre est toléré. Ces nouvelles mesures interviennent suite aux résultats d'une enquête menée par le ministère du Commerce qui a révélé plusieurs infractions dans la production et la commercialisation du café, dont la présence du sucre dans le café moulu et le non-respect des proportions de sucre ajouté dans le produit «Torrefacto», expliquent les mêmes responsables. Ainsi, ce décret exécutif, qui porte sur les caractéristiques de ce type de café, ainsi que sur les conditions et modalités de sa mise à la consommation, fixe à 3% au maximum, au lieu de 5% jusqu'à maintenant, les proportions tolérées en sucre, en caramel ou en amidon dans la composition du café torréfié au sucre.