Zitouni: "Le dossier des faux moudjahidine est clos!"

C'est un dossier clos. L'affaire des faux moudjahidine est désormais classée. Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, ne veut plus entendre parler de cette question. Ayant fait l'objet de polémique pendant des années, l'affaire des faux moudjahidine est définitivement scellée. Le premier responsable de la famille révolutionnaire l'a affirmé en personne, dans son intervention lors d'un séminaire sur l'histoire et la lutte de Libération nationale qui s'est tenu avant- hier à Tiaret. M.Zitouni a fait savoir que son département a achevé l'opération de recensement des moudjahidine et des martyrs, ainsi que des étrangers qui ont participé à la Révolution. Selon lui, le dossier élaboré a été transmis au gouvernement avec un rapport détaillé sur la guerre de Libération nationale. Le ministre n'a pas avancé de chiffres sur le nombre exact des moudjahine et s'est contenté de dire qu'un fichier national informatisé des moudjahidine a été mis en place.