El Yachir entre brochettes et énergie solaire

La bourgade est connue depuis des décennies pour sa viande de mouton et ses nombreux commerces de brochettes. Mais l'utilisation de lampadaires solaires pour l'éclairage public a permis à la commune d'El Yachir (10 km de Bordj Bou-Arréridj) de réduire sa facture énergétique en 2016 de 6 millions de dinars. Pour faire des économies, la commune d'El Yachir s'est tournée vers les énergies renouvelables avec la réalisation d'un projet d'éclairage public sur la Route nationale (RN) n°6, sur plus de 6 km vers Bordj Bou-Arréridj. Ce projet a non seulement permis de réduire l'enveloppe financière consacrée à l'éclairage public, mais aussi de mettre fin aux désagréments liés à l'entretien des poteaux électriques et au remplacement permanent d'ampoules défaillantes. Les lampadaires solaires disposent de batteries d'une autonomie de trois jours et sont nettement plus faciles à entretenir. A l'APC, on réfléchit sérieusement à la possibilité de généraliser ce projet à tout le réseau routier.