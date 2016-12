L'ambassade de France aux côtés de la presse algérienne

L'ambassade de France en Algérie a organisé une réception en l'honneur des directeurs de journaux dont les journalistes ont bénéficié d'une formation dans le journalisme économique dispensée par des spécialistes. Ces derniers ont été conviés par la représentation diplomatique française à former les jeunes journalistes algériens. Il faut dire que cette session n'est pas la première du genre. Au total, plus de 500 journalistes algériens ont reçu des formations dans divers domaines en rapport avec leur métier. Cela dans le cadre d'un programme tracé par l'ambassade de France. La spécificité de ces cycles de perfectionnement tient au fait qu'ils concernent tous les professionnels algériens, qu'ils exercent dans des titres francophones ou arabophones.

Et pour cause, parmi les formateurs, certains sont d'expression arabe. Cette marque d'attention doit être saluée.