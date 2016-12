PewDiePie accuse YouTube de tuer sa chaîne

Stupeur chez les blogueurs: PewDiePie, le plus célèbre YouTubeur du monde, accuse l'hébergeur de vouloir «tuer» sa chaîne en réduisant son exposition et menace de la fermer dès qu'il aura atteint les 50 millions d'abonnés. «YouTube est comme un nourrisson qui joue avec des couteaux. Il faut prendre les couteaux au bébé», s'emporte dans une vidéo le jeune Suédois, de son vrai nom Felix Kjellberg, numéro un mondial avec 49,7 millions de fans. YouTube, accuse-t-il, a modifié la gestion de son flux avec pour conséquence de «vous désabonner d'une chaîne sans que vous vous soyez désabonné vous-même». PewDiePie (prononcez piou-di-paï), qui se filme en train de tester des jeux vidéo et de les commenter avec humour, s'étonne que certaines de ses récentes vidéos aient été visionnées moins de deux millions de fois. Il garantit tout de même qu'il reviendra, en créant une nouvelle chaîne YouTube qui, dans un courrier électronique, hier, s'est défendu après avoir «examiné la question et conclu qu'il n'y avait pas de baisse du nombre des abonnés des créateurs au-delà de ce qui se produit normalement».