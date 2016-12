Un numéro spécial de Questions internationales consacré à "L'Algérie puissance régionale"

«Plus d'un demi-siècle après l'indépendance, l'Algérie est devenue une puissance régionale de premier plan, pilier du Maghreb et influente dans l'ensemble de l'Afrique. Elle est aussi une puissance méditerranéenne et ses liens avec l'Europe sont nombreux. Mais ce pays exigeant est aussi un partenaire complexe...»C'est ce qu'affirme Questions internationales, une revue spécialisée de la Documentation française qui,sur 134 pages, explore tous les paramètres historiques, économiques et culturels du pays,à l'aune de 52 ans d'une politique de développement fondée sur les principes immuables de la Révolution, dont l'exigence d'une souveraineté et d'une justice sociale consacrées.